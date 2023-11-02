2 ноября, 16:56
Военная операция на Украине

Пушилин наградил бойцов двух подразделений за заслуги перед ДНР

Глава республики отметил их личное мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин наградил бойцов 7-й штурмовой Святого Георгия добровольческой бригады и 13-го батальона боевого армейского резерва Союза добровольцев Донбасса за заслуги перед Донецкой Народной Республикой, личное мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"20 военнослужащих получили знаки отличия "Георгиевский крест", "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой", медали "За отвагу" и "За храбрость". Ребята самоотверженно плечом к плечу с другими подразделениями российской армии сражаются на самых сложных направлениях", - написал Пушилин.

Он отметил, что "все как один заверили, что делают возможное и невозможное, чтобы как можно скорее приблизить день победы". 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на УкраинеДНР
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