МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской боевой "Джихад-машины"

Автомобиль впоследствии пройдет испытания в Российском университете спецназа

ГРОЗНЫЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Разработкой конструкторской документации боевой "Джихад-машины", производство которой планируют запустить в Чечне, займется Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ). Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики региона Адам Хакимов.

"В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд СВО, так называемой "Джихад-машины", подписано соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана. И в рамках этого соглашения они на себя взяли разработку конструкторской документации. В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать", - рассказал Хакимов.

В январе 2023 года власти Чечни сообщали, что ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто". Автомобиль, получивший название "Джихад-машина", впоследствии пройдет испытания в Российском университете спецназа.