МО РФ сообщило о подготовке боевиками ударов по гражданской инфраструктуре в Сирии

По данным ведомства, террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" планирует атаки в провинциях Хама и Алеппо

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена на территории РФ) планирует нанесение ударов с использованием БПЛА и систем РСЗО дальнего действия по объектам гражданской инфраструктуры на подконтрольной сирийскому правительству территории в провинциях Хама и Алеппо. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным, полученным российским Центром по примирению враждующих сторон от органов сирийской разведки, террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", действующая в Идлибской зоне деэскалации, осуществляет подготовку к нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры на подконтрольной сирийскому правительству территории в провинциях Хама и Алеппо с применением беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", - сказал Кулить.

Он отметил, что в этой связи командование российской группировки войск и руководство Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики примут упреждающие меры.