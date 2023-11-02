Истребители коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Истребители проамериканской коалиции 12 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16 и парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Кулить.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.