2 ноября, 19:13

Истребители коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Истребители проамериканской коалиции 12 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16 и парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Кулить.

Представитель ЦПВС подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии. 

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