В МО РФ сообщили, что в районе Работино и Вербового поля усеяны сгоревшей техникой ВСУ

В ведомстве отметили, что украинские военные регулярно отступают, не имея успеха на направлениях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Разведчики Воздушно-десантных войск из Новороссийской десантно-штурмовой бригады ежедневно уничтожают опорные пункты, живую силу и бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина и Вербового Запорожской области. Как сообщили ТАСС в Минобороны России, поля вокруг этих населенных пунктов усеяны сгоревшей украинской техникой.

"Наткнувшись на серьезное сопротивление, подразделения ВСУ бегут с поля боя, не имея успеха на направлениях. В доказательство тому - поля, усеянные полусгоревшими танками и боевыми машинами пехоты, в том числе западного производства, а также разбитые блиндажи на украинских позициях", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что разведподразделения Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВДВ ежедневно уничтожают опорные пункты, живую силу и боевые бронированные машины украинских националистов, пытающихся закрепиться на новых рубежах в районе населенных пунктов Работино и Вербовое.

"Расчеты противотанковых комплексов "Корнет" разведчиков ВДВ также стали камнем преткновения для украинского наступления. Нанося незаметные удары, разведчики выводят технику врага еще на дальних подступах, а термобарические снаряды помогают вскрыть самые защищенные позиции противника с расстояния в несколько километров", - отметили в оборонном ведомстве.