Фонд "Защитники Отечества" начал прием документов от ЧВК для удостоверений ветеранов

Первые из таких комплектов документов от бойцов частной военной компании "Вагнер" уже переданы в профильную комиссию Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе фонда

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Филиалы фонда "Защитники Отечества" начали принимать документы бойцов частных военных компаний (ЧВК) для получения ими удостоверений ветеранов боевых действий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда.

"На данный момент в филиалах фонда "Защитники Отечества" приступили к сбору комплектов документов от бойцов ЧВК "Вагнер". Первые из них уже переданы в профильную комиссию министерства обороны", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что филиалы фонда окажут полное содействие в подготовке необходимых для получения удостоверений документов. По информации пресс-службы, сейчас проработан алгоритм действий для специалистов фонда, также согласован порядок действий, в рамках которого организация собирает и передает в Министерство обороны комплекты документов, необходимых для получения удостоверений.

Он также уточнил, что фонд "Защитники Отечества" тесно взаимодействует с Министерством обороны по вопросам оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК. Для этого в Министерстве создана профильная комиссия, которая занимается вопросами выдачи удостоверений ВБД бойцам ЧВК "Вагнер", принимающим участие в специальной военной операции.

В конце октября сообщалось, что бойцы частных военных компаний получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме.