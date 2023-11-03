Боец ВС РФ рассказал о действовавших у Работина французских снайперах

По словам разведчика, в российских войсках научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бойцы разведподразделения ВДВ РФ из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом рассказал один из разведчиков, видеоинтервью с ним распространило Минобороны РФ.

"Нам встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Мы когда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона. Вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах", - сказал разведчик.

Он отметил, что ВСУ посылает большое количество людей и техники на это направление. По словам разведчика, в подразделениях ВС РФ научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных. Он уточнил, что в последнее время чаще атакуют подразделения, собранные из мобилизованных граждан.