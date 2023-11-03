В Херсонской области силы РФ уничтожили скопление ВСУ

В островной зоне в районе населенного пункта Токаревка ВС РФ ликвидировали 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении артиллерию, две лодки и скопление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены 152-мм буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Инженерное, потери ВСУ в живой силе: пятеро погибших и двое раненых; гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населенного пункта Тягинка, потери ВСУ в живой силе: четверо погибших и трое раненых; две лодки противника в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе: 12 погибших; скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, потери ВСУ в живой силе: 20 погибших", - сказал он.

В островной зоне в районе населенного пункта Токаревка силы РФ уничтожили 120-мм миномет с расчетом и боекомплект к нему, на каховском направлении - позицию украинских войск.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в четверг в течение дня ВСУ выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии по Песчановке, 10 - по Крынкам, 8 - по Новым Лагерям, 8 - по Старой Збурьевке, 6 - по Сагам, 5 - по Кардашинке и еще 5 - по Старой Збурьевке.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Алёшки, Днепряны, Каховка, Корсунка, Новая Каховка, Обрывка и Раденск, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии.