Под Калининградом летчики Балтфлота на учениях нанесли бомбоштурмовые удары

Экипажи отработали задачи практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Летчики морской авиации Балтийского флота на учениях отработали задачи практического бомбометания и прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха на полигоне в Калининградской области. В маневрах было задействовано более десяти экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ2, сообщила пресс-служба флота.

"В ходе планового учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", - говорится в сообщении. Там отмечается, что летчики также отработали задачи прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха.

В пресс-службе подчеркнули, что прицельное бомбометание и стрельбы по полноразмерным мишеням, имитирующим аэродромы, живую силу и технику условного противника наносились термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 мм на высотах от 500 м до 1 км.

"Практические действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на боевых машинах и на земле в районе выполнения учебно-боевых задач", - сказали там.

За время учений было совершено свыше 25 самолетовылетов на применение авиационных средств поражения, в полетах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала, уточнила флотская пресс-служба.

Основным отличием модернизированного самолета Су-30СМ2, первую партию которых флот получил в начале 2022 года, от его предшественника Су-30СМ, который также стоит на вооружении морской авиации Балтийского флота, является то, что в нем произведена замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Истребитель получил улучшенные тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с обеспечением увеличения дальности обнаружения воздушных целей. Кроме того, расширена номенклатура применяемых управляемых авиационных средств поражения класса "воздух - воздух", "воздух - поверхность" по воздушным, наземным, в том числе радиолокационным и морским целям с увеличением дальности их применения.

Об учениях экипажей вертолетов

Порядка 10 экипажей ударных вертолетов Ми-24 и транспортных - Ми-8 морской авиации Балтийского флота, базирующихся в Калининградской области, были задействованы в учениях по отработке полетов на малых высотах в условиях сложного рельефа местности и нанесению ударов по "противнику", сообщила пресс-служба флота.

"В ходе выполнения учебно-боевых заданий экипажами вертолетов Ми-24 и Ми-8 особое место занимали полеты на малых высотах по заданным маршрутам со сложным рельефом местности в целях скрытного перемещения от обнаружения средствами противовоздушной обороны (ПВО) "противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на учениях, где было задействовано порядка 10 единиц боевых машин обоих модификаций, вертолетчики отработали тактические приемы заходов в атаки по наземным целям "неприятеля".

"В ночное же время экипажи Ми-24 и Ми-8 выполнили такие элементы, как заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабельных и сухопутных группировок с воздуха, проводили разведку местности", - сказали во флотской пресс-службе.

Ударный вертолет Ми-24 создан Московским вертолетным заводом (МВЗ) им. М. Л. Миля. Вертолет способен уничтожать бронированные и небронированные, малоразмерные и площадные наземные и надводные, малоскоростные и низколетящие воздушные цели противника, а также его живую силу на переднем крае и в тактической глубине, сопровождать войска при совершении марша и действиях в глубине обороны противника. Кроме того, вертолеты типа Ми-24 могут использоваться для ведения разведки и наблюдения, минирования местности, корректировки огня и выполнения других задач.

Вертолеты типа Ми-8 могут использоваться для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.