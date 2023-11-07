С миру по зенитке. Как Украина переделывает советскую военную технику

Американские оружейники скрестили шасси пусковых установок советского зенитного ракетного комплекса "Бук" и радары времен СССР с различными американскими ракетами для создания системы противовоздушной обороны в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, какие еще эксперименты ставят Киев и его западные союзники в условиях нехватки вооружений, — в материале ТАСС

Старый "Бук" на новый лад

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Вашингтон совместно с Киевом дорабатывают зенитные ракетные комплексы (ЗРК) советского производства для того, чтобы они могли стрелять американскими ракетами. По его словам, такая мера является временной, пока Украина ожидает поставок большего количества западных зенитных ракетных систем типа NASAMS, IRIS-T, Patriot и других.

Ранее о разработке советско-американских оружейных гибридов написала газета The New York Times. Ее публикация раскрывает два варианта подобных технических "коктейлей". В одном из них на гусеничную пусковую установку ЗРК "Бук" производства СССР монтируются транспортно-пусковые контейнеры с зенитными управляемыми ракетами RIM-7 Sea Sparrow, предназначенными для корабельной системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности. Во втором случае используется сочетание радиолокационных станций (РЛС) советского образца и пусковых установок для авиационных ракет класса "воздух — воздух" AIM-9M Sidewinder — такими, к примеру, могут вооружаться американские истребители F-16. Тип радаров и конструкция пусковых не раскрываются. Помимо этого, согласно публикации, в США испытывают комбинацию более дальнобойной американской ЗРК Patriot со старыми РЛС, имеющимися в украинских арсеналах.

Пусковая установка ЗРК Patriot © Виктор Бодров/ ТАСС

Представители США назвали такие гибриды FrankenSAM — сочетание слова "Франкенштейн" и аббревиатуры SAM, обозначающей ракету класса "земля — воздух". Первый вышеописанный вариант уже получен Киевом, поставка второго ожидается в течение ноября.

Идея подобных сочетаний появилась у американских инженеров после обращения к ним украинской стороны, попросившей найти ракеты для "Бука", в конце прошлого года. На хранении у Киева находится около 60 пусковых установок и РЛС этой советской системы ПВО. Вместо боеприпасов советского образца, которые было проблематично достать, решили использовать ракеты НАТО. Как и зенитные управляемые ракеты комплекса "Бук", Sea Sparrow используют полуактивную радиолокационную головку самонаведения (ГСН).

Ракеты Sidewinder оснащены ГСН, реагирующей на тепловое излучение цели. Боеприпасами такого же типа стреляет зенитный комплекс IRIS-T. Данная европейская система также использует модернизированные авиационные ракеты класса "воздух — воздух". Применение авиационных боеприпасов для наземных ЗРК существенно снижает дальность их пуска. Так, ракета AMRAAM AIM-120, запущенная с самолета, способна поразить цель на дистанции 120 км, тогда как при использовании с земли в комплексе NASAMS — лишь на 30 км.

Истребитель F-16, вооруженный ракетами AMRAAM AIM-120 © Виктор Бодров/ ТАСС

Портал War Zone предположил, что у стран НАТО имеются большие запасы ракет RIM-7. К тому же они постепенно заменяются на более совершенные RIM-162 ESSM. Помимо этого, в арсеналах Североатлантического альянса достаточно и AIM-120.

По данным из открытых источников, одна ракета Sea Sparrow стоит около $165 тыс., а AIM-120 закупается Вооруженными силами США по $1 млн.

Носители-приспособленцы

Западное вооружение не впервые используется Украиной в сочетании с советским. Так, в августе 2022 года стало известно, что Вашингтон начал поставлять Киеву авиационные ракеты AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile), предназначенные для поражения радиолокационных станций. Для их запуска были переоборудованы многоцелевые истребители МиГ-29, доставшиеся бывшей союзной республике в наследство от СССР, а также поставленные западными странами — к примеру, Словакией в нарушение ее международных обязательств по реэкспорту вооружений российского производства.

МиГ-29 ВВС Украины © AP Photo/ Libkos

Другой пример — адаптация фронтовых бомбардировщиков Су-24, также советского производства, под использование крылатых ракет Storm Shadow европейского конгломерата MBDA — одного из крупнейших производителей ракетного оружия. ВСУ применяла их совместно с американскими ракетами противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Западные "подарки" Киеву не смогли повлиять на ситуацию в зоне спецоперации. Боеприпасы эффективно перехватываются современными российскими зенитными ракетными комплексами, которые к тому же были доработаны для их уничтожения. Авиационные носители сбиваются новейшими зенитными ракетами, а по аэродромам базирования украинских самолетов наносятся удары высокоточным оружием большой дальности.

"Storm Shadow они под наши носители приспособили — Су-24 они используют. <...> Но этих самолетов остается немного на Украине, мы их сбиваем регулярно, так что — да, ну, пока есть, они используют, а потом их не будет, и что они будут использовать, неизвестно, потому что F-16 или "Грипен", о которых они мечтают, им вряд ли кто-то передаст", — поделился в беседе с ТАСС мнением военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Последний полет "Стрижа"

Помимо советско-западных "франкенштейнов", украинские националисты используют для обстрелов российской территории советские образцы вооружений, переделанные под нештатное применение.

Летом 2022 года ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода и Курска, применив тяжелые реактивные беспилотные разведчики Ту-143 "Рейс", начиненные взрывчаткой, в качестве импровизированных крылатых ракет. Впоследствии Минобороны РФ неоднократно отчитывалось о перехвате таких поделок. Ранее, весной того же года, на столицу Хорватии упал гораздо более тяжелый оперативно-тактический разведывательный беспилотник "Стриж", дооснащенный для выполнения ударных задач. При падении боевая часть аппарата, массу которой полиция Загреба оценила в 120 кг, сдетонировала, оставив большую воронку. К счастью, обошлось без жертв. Перед этим пятитонный беспилотник с дальностью полета около 1 000 км беспрепятственно пересек небо двух стран НАТО: Венгрии и Румынии. Эксперты предположили, что у аппарата произошел сбой полетного задания. Подобные аппараты Киев пытался применять и для ударов по России.

Другой пример нестандартного использования советского наследия — зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, приспособленные для стрельбы по наземным объектам. Системы сняты с вооружения российской ПВО, а в 2013 году — с украинской, однако ракеты продолжали храниться. Сообщения о перехвате таких боеприпасов начали появляться в сводках российского военного ведомства летом текущего года. При штатном использовании 11-метровая 7-тонная зенитная управляемая ракета комплекса поражает воздушные цели осколочно-фугасной боевой частью массой 220 кг. Высокопоставленный источник ТАСС в области воздушно-космической обороны поделился мнением, что при обстрелах наземных целей дальность применения ракеты может достигать 600 км. ЗУР С-200 применялась украинскими националистами при обстрелах Крымского моста.

Зенитная управляемая ракета комплекса С-200 © Виктор Бодров/ ТАСС

Украинские комплексы С-200 печально известны тем, что именно их ракетой в 2001 году был непреднамеренно сбит гражданский самолет Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Вышеописанные изделия, согласно информации российского военного ведомства, успешно перехватываются российскими зенитными ракетными комплексами и сбиваются с курса средствами радиоэлектронной борьбы.

ПВО никак не насытится

"Украина разворовала и распродала все свои запасы советского вооружения, которое у них оставалось от трех военных округов, от Южной и Центральной групп войск, которые вывезли на ее территорию, — выразил мнение Литовкин. — Но вот неликвид, который у них остался, — те же реактивные беспилотные летательные аппараты, которые никто не покупает, потому что <...> есть другие, более дешевые и эффективные беспилотники, — они пытаются приспособить под боевые системы". "Думаю, все, что осталось у них от Советского Союза и что не смогли продать в Африку, на Ближний Восток, еще куда-либо, они будут приспосабливать. Я думаю, что это от бедности, от безысходности", — добавил военный эксперт.

Западные специалисты, которых процитировал британский журнал The Economist, отмечают, что в настоящий момент Украина практически целиком зависит от иностранных средств ПВО, так как израсходовала запасы ракет для зенитных комплексов советского производства. Зарубежных же систем и боекомплекта к ним недостаточно, чтобы противостоять ударам российских крылатых ракет и беспилотников. Надежды на то, что введенные санкции лишат Россию электронных компонентов, необходимых для производства высокоточного оружия, улетучились. По словам экспертов, обломки ракет Х-101, найденные на территории Украины, свидетельствуют о том, что они были произведены недавно. Помимо этого, по мнению издания, российские Вооруженные силы уже некоторое время не наносят интенсивных ударов оружием большой дальности и могли накопить боеприпасы для массированных атак.

Зенитный ракетный комплекс Hawk © Henk Blouw/ CC0/ Wikimedia Commons

"Судя по всему, ракеты у России не закончатся. Вопрос заключается в том, хватит ли Украине средств для их перехвата", — рассуждают британские журналисты. Они предположили, что временными решениями проблемы насыщения украинской ПВО средствами могут стать поставки Киеву устаревших систем (например, таких как ЗРК Hawk 1960-х годов), а также переделка остатков зенитных комплексов времен СССР под американские ракеты.

"Советское вооружение — отличное вооружение, со знаком качества. Его можно подделывать, модернизировать, превращать в другие образцы, используя его основное назначение. Украинский примитивный опыт это доказывает", — заключил Литовкин.

Виктор Бодров