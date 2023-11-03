3 ноября, 11:17,
обновлено 3 ноября, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о потерях ВСУ за неделю на херсонском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю на херсонском направлении составили до 550 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В результате боевых действий потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств", - сказали в ведомстве.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области. 

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