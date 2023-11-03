МО РФ рассказало об отражении восьми атак ВСУ на запорожском направлении за неделю

В ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли свыше 760 военнослужащих

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе на запорожском направлении. ВСУ потеряли более 760 военнослужащих и 4 танка, сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю противник потерял "более 760 военнослужащих, 4 танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО".