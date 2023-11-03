3 ноября, 11:25

Средства ПВО РФ за неделю перехватили ракеты ATACMS, HARM и бомбы JDAM

ПВО РФ за неделю перехватила четыре ракеты ATACMS, три бомбы JDAM, три ракеты HARM - МО РФ. 

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