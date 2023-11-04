Под одним флагом: как абхазы, итальянцы, чеченцы и русские служат в зоне СВО

С самого начала специальной военной операции бойцы разных национальностей служат в подразделениях в качестве добровольцев под флагом России. Помимо представителей народов нашей страны есть в их рядах итальянцы, колумбийцы, французы. В День народного единства корреспонденты ТАСС пообщались с бойцами, которые сражаются за Россию, и узнали, как идет служба в интернациональных подразделениях

4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и воеводой князем Дмитрием Пожарским от польских интервентов в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы он получил после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

© Галина Зверева/ ТАСС

Абхаз и его "Пятнашка"

Абхаз по национальности, командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным Абхаз вспоминает, что подразделение было создано в 2014 году. Тогда воинское формирование насчитывало всего 15 добровольцев из разных стран СНГ — отсюда и название. Сейчас в бригаде несколько сотен бойцов, и они также представляют широкую географию.

Разные национальности. Но все делятся на отряды, например есть отряд "Москали" (русские — в переводе с украинского). Есть осетинский батальон, армянский батальон. Новый батальон сейчас собирается — азербайджанско-тюркский. Много направлений, они приходят коллективно, приходят отрядами, мы не разделяем их Ахра Авидзба командир бригады "Пятнашка"

Сейчас, продолжает Абхаз, в бригаде есть представители и стран дальнего зарубежья — бойцы из Колумбии, с Кубы и из Японии. Снисхождения к ним нет, обычная подготовка и дальнейшая боевая работа.

Ахра Авидзба © Александр Река/ ТАСС

"Они рвутся, думают, что за счет того, что они иностранцы, мы их не пускаем куда-то. Мы им объясняем, что методология подготовки немного другая. Хорошо, вы с боевым опытом, но вы должны понимать, как мы воюем, поэтому сначала полигоны, тренировки, уже потом вторая линия. Ты под артобстрелом побываешь, мы посмотрим, как реагируешь, и дальше начнется все остальное. Некоторым кажется, что мы их бережем, но это не так — все равны", — отмечает Авидзба.

Некоторым представителям западных стран, даже тем, кто воевал в Донбассе в 2014 году, Авидзба в этот раз запретил ехать в зону СВО. Говорит, что в своих странах они нужнее.

"Мы знаем благодаря им, где противника нашего готовят, на каких полигонах, кто и как готовит. Наши ребята там не дремлют", — отмечает командир.

Из Колумбии с любовью

Андрес Лоайза приехал служить добровольцем в Донбасс из Колумбии пять месяцев назад. Он рассказывает, что до службы работал парамедиком, служил в морской пехоте. Сейчас он фельдшер в "Пятнашке".

В Венесуэле у меня было несколько контактов, которые помогли приехать сюда. Я по своей мотивации настроен бороться против фашизма Андрес Лоайза фельдшер-доброволец бригады "Пятнашка"

Колумбиец говорит, что СВО стала для него уже чем-то личным. Год назад при штурме поселка Пески в Донецкой Народной Республике погиб его товарищ Алексис Кастильо, он решил продолжить его дело. Трудности, по его словам, заключаются только в языковом барьере.

"Очень важно, что здесь мы имеем одни мысли, одну судьбу и делим ее с теми, кто здесь. Единственная проблема — это язык. Я приехал с нулевым уровнем, и это основная сложность", — рассказывает он, добавляя, что для преодоления языкового барьера использует приложения, различные переводчики на телефоне и параллельно изучает язык. "Общение с товарищами помогает. Естественно, в сложных, в опасных ситуациях язык понимаешь лучше", — продолжает он.

"Мать осталась в Италии, благословила меня"

Владислав Николаев, в отличие от Андреаса, трудностей с языком не испытывал — он хорошо знает русский, приехал на СВО из Италии, куда 30 лет назад из Узбекистана эмигрировали его родители.

"Последние 15 лет жизни в Италии я делал саксофоны. Недавно я приехал из Италии в Россию, чтобы здесь остаться, постоять за свою Родину. Приехал в начале лета, увиделся с отцом и решил пойти в армию", — говорит он.

Он прошел обучение, участвует в боевых действиях в качестве стрелка. О своем выборе не жалеет. Коллектив подразделения, по его словам, принял его тепло, но вопросы — зачем представитель западного мира приехал воевать — все же возникали.

"Мама осталась там жить, в Италии, благословила меня. Правда, на момент моего отъезда еще не было понятно, что я еду воевать. Отец сначала принял в штыки, но в конце концов одобрил", — добавляет боец.

Владислав уже подал документы на политическое убежище в России, так как является гражданином Италии. После службы планирует подать документы и на гражданство.

"Ахмат — сила"

Леча Зулаев — житель горного Итум-Калинского района Чечни. С начала 2000-х он служил командиром взвода ОВД своего района, с 2007-го — заместителем начальника отдела. Еще в начале СВО с разрешения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова выехал в зону спецоперации, посчитав, что более полезным будет на фронте.

Итум-Калинский район — это горный район, и во всех спецоперациях, что там проходили против международных террористов, я принимал участие. У нас нет никаких межконфессиональных и межнациональных проблем здесь. Когда мусульманин делает намаз, спину его прикрывает христианин Леча Зулаев военнослужащий спецназа "Ахмат"

Он отметил, что спецназ "Ахмат", где проходит службу, — самый интернациональный и все относятся друг к другу как к братьям. По словам Зулаева, его командир Апти Алаудинов уделяет большое внимание сохранению этого единства.

"Все как один защищаем Родину. Когда ты патриот, не имеет значение национальность. Вы делите один хлеб, один окоп и прикрываете спину товарищу. Ты просто не оглядываешься на национальность. Наши товарищи, у которых закончились контракты, через время снова возвращаются в "Ахмат", именно потому здесь все как братья. Спецназ "Ахмат" состоит из представителей всех национальностей России и бывшего СССР", — добавил он.

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

"Барс" и "Терек"

Казаки тоже подключились к выполнению задач СВО с самого начала операции. Бойцу с позывным Гриф из казачьего подразделения "Барс" повестка в рамках мобилизации пришла сразу. Он был к ней готов. Рассказывает, что в казачество попал в осознанном возрасте, уже после армии, быстро втянулся.

"Я начал подготавливаться, на занятия ходить, на полигоны, к казакам, которые уже вернулись с СВО. Пришла повестка, и я понял, что пора, — говорит Гриф. — У нас в подразделении есть армянин, удмурт, сборная солянка из разных регионов. Взаимоотношения, понимание сильные и устойчивые. Объединяет всех одно движение, люди пришли с одной целью вне зависимости от того, какой ты нации и вероисповедания".

Замкомандира казачьего добровольческого диверсионно-разведывательного батальона СКИФ в составе бригады "Терек" Казачьего войска ДНР с позывным Аркон рассказывает, что в батальоне представителей разных национальностей привлекают казачьи ценности и чувство братства, возможность стать частью важного события, чувство справедливости.

"Скифы были многоэтничным образованием, которое во многом сродни нашей России современности, где проживает более 190 национальностей. СКИФ — Союз казачьих и регулярных формирований. Сегодня мы говорим о возрождении казачества, но сформировать его нельзя указом, оно формируется делом. Это братство по духу, смыслу и целям. У нас в подразделении люди разных народностей. Это и якуты, и чукчи, и осетины, и татары, и греки, и грузины", — заключил он.

Валерий Стурит, Галина Зверева, Таисия Боршигова, Вадим Белозерцев