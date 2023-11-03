Замглавы МО РФ и замначальника Генштаба ВС Ирана обсудили международную обстановку

В Минобороны РФ назвали встречу очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мехди Раббани обсудили региональную безопасность и международную обстановку. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Сегодня состоялась двусторонняя встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мехди Раббани. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в МО РФ, встреча стала очередным шагом в укреплении стратегических отношений России и Ирана. "Стороны подтвердили динамичное и позитивное развитие российско-иранских отношений в оборонной сфере, настрой на реализацию всего комплекса запланированных двусторонних мероприятий и углубление диалога", - добавили в Минобороны.