Умер бывший начальник Центра глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Исак

Ему было 74 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник одной из самых секретных структур военного ведомства РФ - Центра глубоководных исследований Минобороны РФ - вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

"Вице-адмирал Валерий Владимирович Исак ушел в последний поход на 75-м году жизни минувшей ночью в Москве", - уточнил он.

По имеющимся данным, адмирал с 2005 года находился отставке, жил в Москве. В том же году Центр глубоководных исследований МО РФ был переформирован в Главное управление глубоководных исследований МО РФ.

Адмирал Исак во время службы прошел все командные должности - от командира атомной подводной лодки (АПЛ) до командира дивизии АПЛ.

Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1 ранга Игорь Курдин также подтвердил ТАСС информацию о смерти адмирала Исака.