Шойгу вручил звезды Героев России участникам СВО

Глава Минобороны РФ также вручил им именное огнестрельное оружие

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил звезды Героев России и именное огнестрельное оружие военнослужащим-участникам специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ

Государственные награды были вручены командиру мотострелкового полка Ивану Клещереву, командиру мотострелковой бригады Роману Федорову и сержанту Юрию Щербакову.

Отмечается, что Клещерев в ходе боя возглавил штурмовой отряд. В результате проведенной им контратаки противник потерял 11 танков, 10 боевых машин пехоты и более 170 военнослужащих.

Под командованием полковника Федорова было уничтожено 12 танков, более 230 украинских штурмовиков. В результате его действия были выставлены засады и заграждения, позволившие отразить 20 атак противника.

Также сообщается, что сержант Щербаков в составе расчета противотанкового ракетного комплекса за время спецоперации уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортера, 12 боевых машин пехоты противника.