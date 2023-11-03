Минобороны РФ предложило сократить период возвращения на службу раненых бойцов ВДВ

Как обоснование необходимости подготовки проекта указано, что в рамках реализации указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" отсутствует необходимость освидетельствования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, для определения категории годности по конкретной военно-учетной специальности

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России предложило сократить сроки, в которые военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ), проходящие службу по контракту, будут возвращаться на штатные должности после ранения или заболевания. Проект соответствующего приказа министра обороны размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа министра обороны РФ <…> направлен на сокращение сроков возвращения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, выписанных из военно-медицинских организаций (возвратившихся из отпуска по болезни) после ранения (травмы, контузии, увечья), заболевания, на штатные воинские должности для выполнения боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, а также участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории РФ", - говорится в информации к проекту документа. Отмечается, что действие приказа будет распространяться на военнослужащих ВДВ.

Как обоснование необходимости подготовки проекта на портале указано, что в рамках реализации Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", указа президента РФ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" отсутствует необходимость освидетельствования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в ВДВ, для определения категории годности по конкретной военно-учетной специальности.