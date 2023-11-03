В Чечне наладили производство дронов для нужд СВО

В ноябре в республике намерены изготовить более 100 комплектов

ГРОЗНЫЙ, 3 ноября. /ТАСС/. Производство дронов для нужд СВО наладили на базе Российского университета спецназа в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Они очень необходимы и важны в ходе специальной военной операции. Сборку и выпуск коптеров осуществляют на базе Российского университета спецназа в Гудермесе специалисты, прошедшие подготовку в этом направлении. Здесь же будут обучаться будущие внешние пилоты FPV-дронов", - отметил Кадыров, добавив, что это инвестиционный проект.

По его словам, только в ноябре изготовят более 100 комплектов.

"Объемы выпуска аппаратов, конечно, будут увеличены. Убежден, что наши дроны внесут ощутимый вклад в победу России", - добавил Кадыров.