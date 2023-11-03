Кабмин ввел особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Постановка на него будет осуществляться без личной явки, медобследования и психологического отбора

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в положение о воинском учете, согласно которому граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежали ранее учету, а также ввело понятие "особый воинский учет".

В соответствии с утвержденными опубликованным постановлением кабмина изменениями, подпункт "в" 15-го пункта положения, как раз и содержащий эту норму, признается недействительным. Теперь осужденные будут ставиться на особый воинский учет, осуществлять который будут военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

Постановка на особый воинский учет будет осуществляться без личной явки в военкомат, медосвидетельствования, медобследования и психологического отбора, следует из постановления правительства РФ.

"Постановка на особый воинский учет, снятие с особого воинского учета и внесение изменений в документы особого воинского учета граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осуществляется путем внесения сведений о них в реестр воинского учета без личной явки таких граждан в военные комиссариаты, без проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию, а также по профессиональному психологическому отбору граждан", - говорится в документе.