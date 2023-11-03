ВКС РФ нанесли авиаудары по объектам боевиков, обстреливавших правительственные силы Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудары по объектам боевиков, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ): три в провинции Алеппо и три - в провинции Латакия.

"ВКС России нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Дуайр-Эль-Акрада, Эль-Анкави и Халлуба провинции Идлиб по объектам боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить.

Замруководителя центра добавил, что за сутки со стороны проамериканской коалиции в районе Эт-Танф зафиксированы семь нарушений двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.