РФ заключит военные соглашения с Сенегалом и с Сан-Томе и Принсипи

Минобороны РФ поручено провести переговоры и подписать соответствующие соглашения от имени правительства России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проекты соглашений о военном сотрудничестве между Россией и Сенегалом, а также Россией и Сан-Томе и Принсипи. Распоряжения об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документы опубликованы.

"Одобрить представленный Минобороны России, согласованный МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сенегал о военном сотрудничестве", - говорится в распоряжении. Минобороны РФ поручено провести переговоры с сенегальской стороной и подписать указанное соглашение от имени правительства России.

Аналогичным образом сформулировано распоряжение, касающееся проекта соглашения с Сан-Томе и Принсипи.

Как указывается в самих соглашениях, страны, подписывая документы с Россией, подтверждают, что военное сотрудничество будет способствовать укреплению мира и международной стабильности. Отмечается, что стороны будут обмениваться информацией, представляющей обоюдный интерес в военной сфере, а также по вопросам национальных доктрин. Также страны будут обмениваться опытом в сферах строительства вооруженных сил, военного образования и противодействия терроризму. Помимо этого, РФ и Сенегал будут участвовать в совместной подготовке войск.