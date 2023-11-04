В МО РФ сообщили, что "Днепр" ежедневно срывает ротации ВСУ на херсонском направлении

В ведомстве уточнили, что боевая работа ведется снарядами калибра 152 мм на дальность более 17 км, темп стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Группировка войск "Днепр" при помощи буксируемых гаубиц Д-20 ежедневно срывает ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на херсонском направлении специальной военной операции. <…> Эффективное и точное выполнение огневых задач артиллеристами группировки войск "Днепр" ежедневно лишает противника возможности восполнить боевые потери на линии боевого соприкосновения", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что артиллерийские расчеты наносят мгновенное огневое поражение по вскрытым операторами беспилотников группировки перемещениям личного состава ВСУ и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра. Боевая работа ведется снарядами калибра 152 мм на дальность более 17 км, темп стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту.

Как сообщали в ведомстве, с 28 октября по 3 ноября на херсонском направлении в результате огневых налетов артиллерии, упреждающих действий российских войск сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Также было нанесено поражение подразделениям 35-й, 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах Тягинки и Ивановки Херсонской области. Потери противника составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.