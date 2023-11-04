Военные ВС РФ строят полевые храм и мечеть на краснолиманском направлении

Как сообщили в Минобороны, на стройке по собственному желанию работают солдаты, которые прибыли на восстановление

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские военные рядом с линией боевого соприкосновения на краснолиманском направлении строят полевые мечеть и православный храм. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Накануне Дня народного единства Минобороны России опубликовало кадры строительства полевых православного храма и мечети вблизи линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении зоны СВО. К строительству уникальных религиозных объектов в зоне проведения СВО приступили военнослужащие одного из мотострелковых подразделений Центрального военного округа", - сказали в ведомстве.

Полевые храм и мечеть будут построены и начнут прием верующих военнослужащих в ближайшее время, добавили в МО РФ. На храмовой стройке по личному желанию работают военнослужащие, прибывшие на восстановление с позиций на линии соприкосновения.

"Решили назвать [мечеть] именем погибшего нашего товарища Марса. Для мусульман - молитвы читать перед боем, перед выходом. Для этого решили построить мечеть. Маленький минарет будет сверху. Сплачивает, когда вместе все делается: православные помогают мусульманам, мусульмане помогают православным. Очень важно это, все как братья", - рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Эмир.

Военнослужащие, исповедующие православие, оказывают помощь мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане оказывают помощь православным в выборе и укладке природных камней для храма имени Георгия Победоносца. "Батюшка дал благословение на строительство этого храма. Обстановка боевая, бывает, нас срывают отсюда, не каждый день выходит работать. Недели через две должна быть готова [церковь]", - говорит военнослужащий ВС РФ с позывным Чепай.

Как рассказали в командовании подразделения, совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить бойцов, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива.