Минобороны России показало кадры тренировок Ивановского соединения ВДВ в ЛНР

Военнослужащие отрабатывают захват опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к реальным, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября./ТАСС/. Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) проходят подготовку в тыловых районах Луганской Народной Республики в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Луганской Народной Республике военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ отрабатывают захват опорных пунктов противника в условиях, максимально приближенных к реальным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что опытные инструкторы проводят практические занятия по отработке действий штурмовых подразделений при захвате опорного пункта противника и его удержания. Программу обучения дополнили с учетом реальной обстановки на линии соприкосновения.

"Одним из важнейших элементов подготовки для командиров взводов и рот является управление огнем подразделения в бою. <...> Ежедневные занятия на полигоне проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, реальной боевой стрельбой и приносят положительный результат", - отметили в Минобороны.

Также в военном ведомстве добавили, что в ходе занятий штурмовые подразделения выдвинулись в район тренировки на технике. После нанесения огневого поражения условному противнику отряды под прикрытием бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ совершили резкий рывок к переднему краю условного врага. На минимальном расстоянии он был поражен ручными осколочными гранатами, после чего штурмовые отряды ворвались в окопы.

Отмечается, что боевая подготовка штурмовых групп в подразделениях проходит непосредственно перед выполнением поставленных боевых задач и способствует сохранению жизни бойцов.