"Высокоточные комплексы" поставили в войска партию гранатометов и пистолетов-пулеметов

Перед передачей вооружения специалисты откорректировали прицельные системы и провели тестовые стрельбы, сообщили в холдинге

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил в войска партию эффективных в боях с окопавшимся противником гранатометов ГМ-94, а также автоматических гранатометов АГС-30 и пистолетов-пулеметов ПП-2000. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил заказчику в рамках выполнения государственного оборонного заказа очередную партию стрелкового вооружения. Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова - ЦКИБ СОО передал военным гранатометы ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулеметы ПП-2000. Перед отправкой стрелковое вооружение было приведено к нормальному бою (откорректированы прицельные системы и проведены тестовые стрельбы) опытными специалистами ЦКИБ СОО и прошло проверку", - сообщили там.

В холдинге упомянули, что вошедший в партию поставленного оружия гранатомет ГМ-94 востребован в зоне СВО. "Изделие особенно важно для военнослужащих, которые ведут бои с окопавшимся противником", - объяснили в "Высокоточных комплексах".

Там также отметили, что автоматический гранатометный комплекс АГС-30 позволяет сохранять мобильность бойца на поле боя и значительно повышает его огневую мощь. Отмечается, что оружие бьет дальше и весит в два раза меньше аналогов, а малый вес делает его универсальным наступательным и оборонительным оружием.

ПП-2000 разработан под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.