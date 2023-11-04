4 ноября, 05:07
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех БПЛА над Белгородской и Курской областями

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

В ведомстве добавили, что беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, четыре БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Белгородской и Курской областями.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В течение ночи 4 ноября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - отметили в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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