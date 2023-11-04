Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской областью

Беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"4 ноября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.

Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей области не приближаться к сбитым БПЛА.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним", - написал он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что о найденных БПЛА можно сообщить по телефону 112.