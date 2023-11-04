4 ноября, 06:49,
обновлено 4 ноября, 06:50
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской областью

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Беспилотники были самолетного типа

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

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Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"4 ноября около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - отметили в ведомстве.

Губернатор региона Роман Старовойт призвал жителей области не приближаться к сбитым БПЛА.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним", - написал он в Telegram-канале.

Старовойт добавил, что о найденных БПЛА можно сообщить по телефону 112. 

Теги:
УкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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