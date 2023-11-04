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обновлено 4 ноября, 11:16
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении за сутки

Общие потери противника на этом направлении составили до 210 военных, добавили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины за сутки в районах Синьковки и Тимковки Харьковской области. Общие потери противника на купянском направлении составили до 210 военных, сообщили в Минобороны РФ.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля", - сообщили там.

По данным российского военного ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". 

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