Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Вооруженные силы Украины потеряли, в частности, до 140 военных, танк Leopard и две бронемашины

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 140 военных, танк Leopard и две бронемашины. Также около 10 единиц техники противник потерял в результате контрбатарейной борьбы ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк Leopard, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - сообщили в российском военном ведомстве.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Ураган", две гаубицы "МСТА-Б", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две боевые машины РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.