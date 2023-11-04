Минобороны РФ сообщило об отражении атаки ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы России уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили на херсонском направлении атаку противника, уничтожив более 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника. В результате огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, 6 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

В районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка ДНР поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка ЛНР, Кирилловка, Ялынское ДНР, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 525 самолетов, 254 вертолета, 8 629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 175 танков и других боевых бронированных машин, 1 182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 965 единиц специальной военной автотехники.