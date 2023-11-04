4 ноября, 11:13,
обновлено 4 ноября, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о перехвате девяти снарядов HIMARS

Также Вооруженные силы России сбили 43 украинских беспилотника, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки перехватили девяти реактивных снарядов HIMARS и сбили 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой Народной Республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области", - говорится в сообщении. 

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