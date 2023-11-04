4 ноября, 19:01,
обновлено 4 ноября, 19:16

ВКС РФ поразили объекты незаконных вооруженных формирований в Идлибе

Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, в районах населенных пунктов Флайфель, Баксамта и Эриха поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления БПЛА

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ВКС России за прошедшие сутки поразили подземные укрытия и пункт управления БПЛА незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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"ВКС России нанесли авиационные удары по объектам незаконных вооруженных формирований, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск. В районах населенных пунктов Флайфель, Баксамта и Эриха провинции Идлиб поражены подземные укрытия боевиков и пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - уточнил он.

По его данным, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ) в провинциях Латакия и Алеппо.

Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

За сутки со стороны коалиции зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом БПЛА. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.

"Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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