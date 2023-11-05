Российские снайперы стали работать в тройках вместо двоек в зоне СВО для защиты от БПЛА

Инструктор одного из подразделений пояснил, что третий член группы занимается инженерным сопровождением выхода

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские снайперы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) стали чаще использовать тактику работы в тройках вместо двоек. Как рассказал ТАСС снайпер-инструктор одного из подразделений, дополнительный член команды обеспечивает наблюдение за небом и защиту от украинских беспилотников.

"Основываясь на опыте СВО, у нас сейчас действительно тройки используются, отчасти потому, что двойка сориентирована на цель и, соответственно, уязвима с точки зрения безопасности в ряде моментов. Третий член команды обеспечивает безопасность от стрелкового огня, ведет наблюдение за небом, защищает группу от беспилотников", - сказал собеседник агентства.

Инструктор уточнил, что третий член группы также занимается инженерным сопровождением выхода.

По его словам, у Вооруженных сил Украины снайперы работают группами до шести человек. В них обычно входят несколько снайперов, а также водители и саперы.