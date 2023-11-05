Разведчики ВДВ уничтожили украинские формирования, пытавшиеся удержать позиции у Работино

После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники приблизились к опорному пункту, где укрылись украинские военные, и атаковали противника с нескольких направлений, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинские формирования, которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе ведения активной обороны в районе н. п. Вербовое и Работино в Запорожской области разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции", - говорится в распространенном сообщении.

После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией десантники приблизились к опорному пункту, где укрылись украинские военные, и с нескольких направлений атаковали противника. После этого они провели зачистку занятого опорного пункта. Подразделения ВДВ смогли закрепится на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации ежегодно отмечается День военного разведчика. Первоначально праздник был установлен приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 5 ноября 2000 года. В настоящее время он отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.