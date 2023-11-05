МО РФ: разведчики продвигаются вперед на краснолиманском направлении, расширяя серую зону

Командир роты разведки с позывным Ласковый отметил, что "когда враг понимает, кто ему противостоит", в какой-то момент он начинает покидать позиции

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Разведчики ВС РФ на краснолиманском направлении продвигаются вперед, планомерно расширяя серую зону. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений. Зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжает движение в тыл ВСУ, продвигаясь вперед на краснолиманском направлении СВО, тем самым создавая серую зону, покинутую войсками противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до того, как опорный пункт был взят, разведгруппа заняла позицию для наблюдения. В это же время группа передовых разведчиков на квадроцикле скрытно выдвинулась к линии боевого соприкосновения.

"Когда враг понимает, кто ему противостоит, в какой-то момент они начинают покидать свои позиции. Потому что все равно видно слаженность подразделений и все в целом. Соответственно, противник начинает отходить от своих позиций", - рассказал командир роты разведки с позывным Ласковый, которого цитирует Минобороны.

Ежегодно 5 ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День военного разведчика. Первоначально праздник был установлен приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 5 ноября 2000 года. В настоящее время отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.