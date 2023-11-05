Подводный крейсер "Император Александр III" на испытаниях успешно выполнил пуск "Булавы"

В Минобороны России отметили, что ее головные части в назначенное время прибыли в заданный район

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новый атомный подводный крейсер "Император Александр Третий" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава". Как сообщили в Минобороны России, после этого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота РФ.

"В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район. Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота", - сказали в ведомстве.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" - серийный корабль, построенный на АО "ПО "Севмаш" по проекту "Борей-А". Он оснащен 16 баллистическими ракетами "Булава" и современным торпедным оружием.

Эти атомные подводные лодки относятся к четвертому поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. На вооружении ВМФ стоит три ракетных подводных крейсера проекта "Борей-А", один завершает испытания и еще три строятся.

МБР "Булава"

Р-30 "Булава" (по кодификации НАТО - SS-NX-30) - российская межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования в составе пускового комплекса Д-30. Предназначена для вооружения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проектов 09550, 09551 и 09552 "Борей" и "Борей-М". Разработана Московским институтом теплотехники (АО "Корпорация "МИТ"). Главные конструкторы проекта - Юрий Соломонов (до сентября 2010 года) и Александр Суходольский. 10 января 2013 года была принята в опытно-боевую эксплуатацию.