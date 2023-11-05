5 ноября, 07:02
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ

По словам представителя оперативных служб региона, безвозвратные потери противника в живой силе составили 10 человек

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении склад с боеприпасами и скопление Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ; скопление живой силы противника в районе острова Крынки, потери ВСУ в живой силе - 10 убитых; лодка противника в районе острова Алёшкинский, потери ВСУ в живой силе - пять убитых", - сказал он.

В островной зоне также уничтожена позиция украинских войск, на каховском направлении - пункт временной дислокации ВСУ с 12 солдатами, еще семь ранены и три машины выведены из строя.

По данным представителя оперативных служб Херсонской области, в субботу в течение дня ВСУ выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Алёшкам, 11 - по Крынкам, по 10 - по Корсунке и Раденску, восемь - по Великой Лепетихе, семь - по Казачьим Лагерям, шесть - по Днепрянам.

В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Саги, Крынки, Днепряны, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. 

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