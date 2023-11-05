ВС РФ уничтожили танк и пункт управления беспилотниками ВСУ на купянском направлении

Удар нанесли подразделения группировки войск "Запад", сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группы Сергей Зыбинский.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 155-мм артиллерийское орудие М777, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", два минометных расчета, пункт управления беспилотниками и пункт боепитания в районах Ивановки, Песчаного, Вишневого, Синьковки и балки Шевцов Яр", - сказал Зыбинский, отметив, что общие потери противника на купянском направлении составили до роты живой силы, танк Т-64 и беспилотник "Валькирия".

Зыбинский добавил, что в ходе боевых действий на этом направлении подразделения группировки, используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили четыре атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ.

По его словам, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации нанесли удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 14-й, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах Песчаного, Загоруйковки, Петропавловки и Степовой Новоселовки. "Кроме этого, расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки", - заключил начальник пресс-центра группировки.