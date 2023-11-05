Погиб командир казачьего отряда "Терек" атаман Попов

Он принимал участие в спецоперации

ЛУГАНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Командир казачьего отряда "Терек" атаман Владимир Попов, участвовавший в спецоперации, трагически погиб, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" верховный атаман Союза казаков-воинов России и Зарубежья, заместитель командира добровольческого штурмового корпуса Николай Дьяконов.

"Трагическая весть: погиб командир казачьего отряда "Терек", атаман Святокрестовского районного казачьего общества Терского казачьего войска Попов Владимир Владимирович (позывной Кедр)", - написал он. Дьяконов не привел подробности гибели Попова, но отметил, что атаман, разменяв восьмой десяток лет, больше года воевал в зоне СВО.

"Он принимал участи в операции Ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан, воевал международных террористов в Чечне, Дагестане, Ингушетии, в 1995 году, будучи начальником криминальной милиции Буденновского райотдела (Ставропольский край - прим. ТАСС) внутренних дел, принимал участие в освобождении захваченных басаевцами заложников", - отметил Дьяконов.