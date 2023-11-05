МО РФ сообщило об уничтожении склада и авиатехники на двух аэродромах Украины

По данным ведомства, речь идет об аэродромах в Днепре и Миргороде

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили на аэродроме Днепр в Днепропетровской области склад авиасредств поражения, а на аэродроме Миргород в Полтавской области - авиатехнику Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника Воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.