МО РФ сообщило о перехвате 13 ракет Storm Shadow и "Нептун"

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили 17 БПЛА противника в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ПВО ВС РФ за сутки перехватила 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также уничтожила 17 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун". Кроме того, уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области", - сообщили там.