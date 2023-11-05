5 ноября, 11:36,
обновлено 5 ноября, 11:43
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о перехвате 13 ракет Storm Shadow и "Нептун"

По данным ведомства, российские военнослужащие также уничтожили 17 БПЛА противника в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ПВО ВС РФ за сутки перехватила 13 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также уничтожила 17 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и "Нептун". Кроме того, уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области", - сообщили там. 

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