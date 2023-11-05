5 ноября, 11:38,
обновлено 5 ноября, 11:50
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении ВСУ в районах сел Крынки, Веселое и острова Алексеевский

По данным ведомства, за сутки на херсонском направлении противник потерял более 60 военнослужащих, 2 автомобиля, 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходную артиллерийскую установку "Нона"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российские войска на херсонском направлении нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"На херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский", - сказали в ведомстве.

По его данным, суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, 2 автомобиля, 3 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка "Нона". 

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