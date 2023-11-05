В Чечне завершили строительство базы для нового батальона имени шейха Мансура

Глава региона Рамзан Кадыров сообщил, что также на 80% завершено строительство базы батальона Байсангура Беноевского в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Строительство военной базы для нового стрелкового батальона подготовки резерва имени шейха Мансура завершили в Чечне. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

"В Гудермесе база батальона имени выдающейся личности, нашего национального героя, религиозного деятеля и мужественного полководца, первого имама Кавказа - шейха Мансура, полностью готова. Командир подразделения Руслан Геремеев показал мне созданные условия для несения службы личным составом. Кроме этого, здесь же бойцы смогут оттачивать свои навыки в управлении БПЛА", - написал Кадыров.

По его словам, также на 80% завершено строительство базы батальона Байсангура Беноевского в Грозном. "Я поручил ответственным лицам построить мечеть на территории базы, чтобы военнослужащие имели возможность полноценно выполнять предписание нашей религии. Вопрос будет закрыт в ближайшее время", - добавил глава Чечни.

О создании в структуре Росгвардии батальона имени героя Кавказской войны Байсангура Беноевского и о формировании батальона имени первого имама Кавказа шейха Мансура Кадыров сообщил во второй половине октября.