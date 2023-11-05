Минобороны РФ сообщило об авиаударе по складу беспилотников боевиков в Идлибе

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить отметил, что авиация "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе республики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ВКС России за прошедшие сутки нанесли авиационный удар по складу с беспилотниками боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"ВКС России нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Чифлик-Шогур провинции Идлиб по складу беспилотных летательных аппаратов боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал он.

Также, по словам контр-адмирала, за сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Джебла провинции Латакия, населению выданы продовольственные наборы общим весом 6,1 тонны.

Кулить добавил, что авиация "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства республики. "В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил контр-адмирал.