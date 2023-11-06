Силы РФ уничтожили более пяти единиц тяжелой техники ВСУ за 10 дней в Запорожской области

В их числе немецкие танки Leopard, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Российские силы за минувшие 10 дней уничтожили более пяти единиц тяжелой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На нашем направлении [в Запорожской области] за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц тяжелой техники [ВСУ], в том числе немецкие танки Leopard. Практически все были уничтожены посредством "Ланцетов" и дронов-камикадзе", - сказал Балицкий.

Силы РФ, по словам Балицкого, активнее применяют современные методы ведения боя. ВСУ в свою очередь не находят реального, достаточного и достойного противодействия тактике российских вооруженных сил. "Противник сегодня атакует, в большей степени не используя бронетехнику, потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают", - отметил Балицкий.

"Жизней украинцев им [руководству Украины] совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют", - заключил губернатор.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.