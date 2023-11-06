6 ноября, 02:01
Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что маневренная оборона сил РФ позволила остановить контрнаступление ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Гавриил Григоров/ ТАСС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
© Гавриил Григоров/ ТАСС

Губернатор Запорожской области сообщил, что боестолкновения продолжаются в районе сел Работино и Щербаки, на времевском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Тактика маневренной обороны сил РФ позволила остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), предпринятое Киевом в Запорожской области. Об этом на пресс-конференции журналистам заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено, - сказал Балицкий - Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня, потому что стойкостью нашего оружия, стойкостью наших бойцов, грамотной маневренной обороной наши вооруженные силы сдержали контрнаступление, и сегодня мы можем констатировать, что оно полностью остановлено".

Глава региона отметил, что боестолкновения продолжаются в районе сел Работино и Щербаки, на времевском направлении. "[Это] практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись", - добавил Балицкий.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
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