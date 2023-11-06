ВС РФ при помощи установки "Мста-С" уничтожили САУ Crab ВСУ на купянском направлении

В Минобороны России рассказали, что после выполнения каждой боевой задачи российские артиллеристы оперативно меняют позиции, поэтому противник открывает ответный огонь по пустым площадям

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Запад" Вооруженных сил РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Crab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий на купянском направлении расчеты самоходных гаубиц уничтожают живую силу, опорные пункты и бронетехнику противника. Так, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена польская гаубица Crab калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

После выполнения каждой боевой задачи российские артиллеристы оперативно меняют позиции, поэтому противник открывает ответный огонь по пустым площадям, раскрывая свои позиции, по которым впоследствии наносится огневой удар.

"Таким образом расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" совсем недавно уничтожили в том числе закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ. Разведывательные подразделения ЗВО выявили местоположение противника и передали его координаты на батарею, которая выдвинулся на огневой рубеж для поражения целей. Расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции ВСУ, разведчики подтвердили поражение цели", - рассказали в министерстве.

В послужном списке экипажей - уничтоженные опорные пункты боевиков, склады боеприпасов, живая сила противника и его вооружение, в том числе поставленные образцы из-за рубежа. "Работают артиллеристы круглосуточно и в любую погоду, самоходки постоянно в движении", - добавили в Минобороны РФ.