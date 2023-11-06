На Тихоокеанском флоте из-за циклона приостановили полеты морской авиации

В Приморском крае сильный ветер сопровождается обильными осадками

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Полеты самолетов и вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота приостановили, а боевые корабли укрыли в безопасные районы стоянки из-за сильного ветра и обильных дождей в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил ТОФ повышена штормовая готовность до степени №2. По данным гидрометеорологической службы флота, скорость ветра достигает стабильного значения - 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с. Полеты самолетов и вертолетов морской авиации приостановлены до фактического улучшения погоды. Боевые корабли и суда обеспечения, действующие в море, заблаговременно были укрыты в безопасные районы стоянки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сильный ветер сопровождается обильными осадками. "На случай прогнозируемого обледенения на флоте выработан специальный алгоритм действий. В пунктах базирования кораблей и судов ТОФ приняты соответствующие уровню штормовой готовности меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания", - добавили в пресс-службе.

Аварийно-диспетчерская служба филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны России по ТОФ находится в готовности к устранению возникающих аварийных ситуаций и принимает необходимые меры по их предупреждению.

В Приморье утром и днем 6 ноября, а также ночью 7 ноября в отдельных районах прогнозируются сильные осадки - 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде со снегом, 20 мм и более - при снеге. Ожидается гололед, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат. По прогнозу синоптиков, интенсивность осадков на юге края будет снижаться в понедельник во второй половине дня, ночью похолодает до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег.