МО РФ сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ на артемовском направлении

По данным ведомства, российские артиллеристы использовали в этих целях 122-мм гаубицу Д-30

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ), используя 122-мм гаубицу Д-30, уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом, располагавшийся в одном из полуразрушенных домов населенного пункта в серой зоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие выполняли задачу с закрытой огневой позиции, стрельба велась на дальности до 8 км осколочно-фугасными боеприпасами. Отмечается, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам-десантникам помогают расчеты беспилотной авиации разведывательных подразделений.

"В ходе проведения специальной военной операции артиллерийские подразделения Воздушно-десантных войск продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению личного состава ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и расчеты ствольной артиллерии, координаты которых дают разведывательные подразделения", - отметили в военном ведомстве.